«Вест Хэм» не смог дожать «Астон Виллу»

В 27-м туре Премьер-лиги пересеклись представители нижней половины таблицы чемпионата Англии, «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Лондонцы выполнили дюжину подач с угловых, гораздо чаще били по воротам, но довольствовались ничьей. В середине первого тайма Олии Уоткинс здорово пробил головой. «Молотобойцы» ответили ударом с 11-метровой отметки Саида Бенрахма. Он же еще раз пять опасно пробивал, но повторить успех не смог, а Пабло Форнальс в концовке чудом не поразил ворота бирмингемцев - 1:1.
«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, соперник - 11-й.
Протокол игры
|17'Уоткинс Олли (0:1)
|(1:1) Бенрахма Саид26'
Ареола Альфонс•Керер Тило•Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас 70'77' (Форнальс Пабло (77') •Бенрахма Саид•Ингс Дэнни86' (Корне Максвелл (86')
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти80' (Янг Эшли (80') •Конса Эзри•Мингс Тайрон•Морено Алекс64' (Динь Люка (64') •Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Бэйли Леон64' (Траоре Бертран (64') •Буэндия Эмилиано80' (Дуран Джон (80') •Рамси Джакоб•Уоткинс Олли85' (Чамберс Калум (85')
Запасные: Карлос Диего Сантос•Синисало Вильями•Ольсен Робин
12 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Бан пользователя