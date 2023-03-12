«Вест Хэм» не смог дожать «Астон Виллу»

В 27-м туре Премьер-лиги пересеклись представители нижней половины таблицы чемпионата Англии, «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Лондонцы выполнили дюжину подач с угловых, гораздо чаще били по воротам, но довольствовались ничьей. В середине первого тайма Олии Уоткинс здорово пробил головой. «Молотобойцы» ответили ударом с 11-метровой отметки Саида Бенрахма. Он же еще раз пять опасно пробивал, но повторить успех не смог, а Пабло Форнальс в концовке чудом не поразил ворота бирмингемцев - 1:1.

«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, соперник - 11-й.