«Вест Хэм» ни разу не обыгрывал «Брайтон» за 12 встреч в АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» сегодня разочаровал своих фанатов, разгромно проиграв не самому слабому сопернику - «Брайтону» и продлив неудачную серию против «чаек». Так, за 12 встреч в рамках Английской премьер-лиги «молотобойцы» ещё ни разу не смогли отпраздновать победу над этим клубом с юга Англии.

Как делится Opta, лондонцы шесть раз сыграли с «чайками» вничью и ещё шесть раз проиграли.

Напомним, что матч, прошедший сегодня вечером в Брайтоне, завершился разгромным поражением «Вест Хэма» - 0:4. «Брайтон» продолжает борьбу за еврокубки и идёт на восьмом месте с 38 очками, а «Вест Хэму» всё ещё угрожает вылет – 23 очка и 16-е место в турнирной таблице.