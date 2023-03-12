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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес: «Первый тайм был не очень, второй - много лучше»

12 Марта 2023 • 20:59 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Астон Вилла
окончен

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Астон Виллу», команды забили друг другу по голу. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что его команда неважно провела первую половину встречи, но сумела серьезно прибавить после перерыва.

- Мы смогли намного улучшить игру во второй половине матча. Вообще, есть ощущение, что мы потеряли два очка в конце игры, могли победить. После матча в Лиге конференций я был обеспокоен отсутствием игры, было важно вернуть ее, что, как я считаю, получилось, - цитирует слова Мойеса Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Астон Вилла
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