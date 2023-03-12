Мойес: «Первый тайм был не очень, второй - много лучше»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Астон Виллу», команды забили друг другу по голу. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что его команда неважно провела первую половину встречи, но сумела серьезно прибавить после перерыва.

- Мы смогли намного улучшить игру во второй половине матча. Вообще, есть ощущение, что мы потеряли два очка в конце игры, могли победить. После матча в Лиге конференций я был обеспокоен отсутствием игры, было важно вернуть ее, что, как я считаю, получилось, - цитирует слова Мойеса Sky Sports.