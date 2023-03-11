«Астон Вилла» – главный фаворит на трансфер Кондогбия

«Астон Вилла» всерьёз нацелена на трансфер полузащитника мадридского «Атлетико» Жоффрея Кондогбия. По информации от Fichajes.net, «вилланы» являются главными фаворитами на трансфер француза следующим летом.

30-летний полузащитник уже не входит в планы «Атлетико» на будущее. Это отражает тот факт, что футболист не выходил на поле в последних четырёх матчах своей команды во всех турнирах, оставаясь неиспользованной заменой.

У Кондогбия есть контракт с «Атлетико», который заканчивается лишь летом 2024 года. Тем не менее, в конце сезона «матрасники» будут готовы избавиться от француза по дешёвой цене.