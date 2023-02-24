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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» также включается в гонку за Райсом

24 Февраля 2023 • 08:32 Комментировать
Вест Хэм
...
Ноттингем Форест
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25.02 18:00

Защитник сборной Англии и «Вест Хэма» Деклан Райс явно перерос свой клуб, который барахтается вблизи зоны вылета из английского чемпионата Премьер-лиги.

На него засматриваются лучшие клубы чемпионата - Хосеп Гвардиола объявил его чуть ли не главной трансферной целью «Манчестер Сити», виды есть и у лондонского «Арсенала», а теперь и у «Ливерпуля», который пропустил пять мячей от «Реала», после чего Юрген Клопп внезапно понял, что в обороне надо что-то менять.

И сейчас, как уточняет издание Talksport, «Ливерпуль» также вошел в круг претендентов на услуги 24-летнего оборонца. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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