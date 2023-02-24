«Ливерпуль» также включается в гонку за Райсом

Защитник сборной Англии и «Вест Хэма» Деклан Райс явно перерос свой клуб, который барахтается вблизи зоны вылета из английского чемпионата Премьер-лиги.

На него засматриваются лучшие клубы чемпионата - Хосеп Гвардиола объявил его чуть ли не главной трансферной целью «Манчестер Сити», виды есть и у лондонского «Арсенала», а теперь и у «Ливерпуля», который пропустил пять мячей от «Реала», после чего Юрген Клопп внезапно понял, что в обороне надо что-то менять.

И сейчас, как уточняет издание Talksport, «Ливерпуль» также вошел в круг претендентов на услуги 24-летнего оборонца.