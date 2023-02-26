Райс: «Я не так и часто забиваю»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Вест Хэм» по-настоящему порадовал своих поклонников, забив четыре мяча «Ноттингем Форест». Третий гол своей команды забил Деклан Райс, который в межсезонье с большой долей вероятности сменит клуб - на защитника английской сборной, участника катарского чемпионата мира, претендуют весьма именитые клубы. Сам он рад, что помогает своей нынешней команде.

- Для нас это был важный домашний матч. Мы играли очень динамично и заслужили победу. Счастлив, что забил, это случается не очень часто. Во втором тайме мы показали, сколь решительными можем быть, - цитирует игрока BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном», это случится четвертого марта.