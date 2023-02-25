Мойес: «Первый гол был очень важным, прорывным»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Вест Хэм» по-настоящему порадовал своих поклонников, забив четыре мяча «Ноттингем Форест». Наставник команды Дэвид Мойес, насчет которого ходили слухи, что его могут уволить в случае поражения в этой игре, прокомментировал ее события. Для него это была 250-я победа в качестве тренера команды английской Премьер-лиги

- Первый гол - это был настоящий прорыв. Гол быстро делает разницу. После него и футболисты заиграли увереннее. 250 побед? Это отлично, но лучше было бы, если бы эти 250 побед были бы одержаны в 275 матчах. Впрочем, и так неплохо, это значит, что у меня были в жизни как минимум 250 приятных субботних послефутбольных вечеров, - цитирует Мойеса BBC Sport.