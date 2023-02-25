«Вест Хэм» забил «Ноттингем Форест» 4 гола за 14 минут

Представители нижней трети таблицы АПЛ «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест» провели результативный матч. Лондонцы играли получше противника, но лишь в заключительной четверти начали забивать. Дэнни Ингс оформил дубль за две минуты, а вскоре Деклан Райс дальним ударом сделал счет разгромным. На 85-й минуте Майкл Антонио головой отправил уже четвертый мяч в сетку ворот гостей.
«Молотобойцы» наконец-то покинули зону вылета и вышли на пятое место с конца, «лесники» - 13-е.
Протокол игры
|(1:0) Ингс Дэнни71'
|(2:0) Ингс Дэнни73'
|(3:0) Райс Деклан78'
|(4:0) Антонио Майкл85'
Фабьянски Лукаш69' (Ареола Альфонс (69') •Цоуфал Владимир46' (Крессуэлл Аарон (46') •Агер Наиф•Огбонна Анджело•Джонсон Бен•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас83' (Лансини Мануэль (83') •Бенрахма Саид84' (Форнальс Пабло (84') •Ингс Дэнни84' (Антонио Майкл (84')
Навас Кейлор•Уильямс Неко•Уорролл Джо•Фелипе Аугусто IV•Лоди Ренан77' (Лингард Джесси (77') •Фройлер Ремо•Шелви Джонджо67' (Айю Андре (67') •Колбэк Джек•Джонсон Бреннан87' (Сарридж Сэм (87') •Гиббс-Уайт Морган•Вуд Крис77' (Тоффоло Харри (77')
25 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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