«Вест Хэм» забил «Ноттингем Форест» 4 гола за 14 минут

Представители нижней трети таблицы АПЛ «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест» провели результативный матч. Лондонцы играли получше противника, но лишь в заключительной четверти начали забивать. Дэнни Ингс оформил дубль за две минуты, а вскоре Деклан Райс дальним ударом сделал счет разгромным. На 85-й минуте Майкл Антонио головой отправил уже четвертый мяч в сетку ворот гостей.

«Молотобойцы» наконец-то покинули зону вылета и вышли на пятое место с конца, «лесники» - 13-е.