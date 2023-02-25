Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» забил «Ноттингем Форест» 4 гола за 14 минут

25 Февраля 2023 • 19:55 Комментировать
Вест Хэм
4:0
Ноттингем Форест
окончен

Представители нижней трети таблицы АПЛ «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест» провели результативный матч. Лондонцы играли получше противника, но лишь в заключительной четверти начали забивать. Дэнни Ингс оформил дубль за две минуты, а вскоре Деклан Райс дальним ударом сделал счет разгромным. На 85-й минуте Майкл Антонио головой отправил уже четвертый мяч в сетку ворот гостей.

«Молотобойцы» наконец-то покинули зону вылета и вышли на пятое место с конца, «лесники» - 13-е.

Протокол игры  
Вест Хэм4:0Ноттингем Форест
(1:0) Ингс Дэнни71'  
(2:0) Ингс Дэнни73'  
(3:0) Райс Деклан78'  
(4:0) Антонио Майкл85'  
Фабьянски Лукаш 69' (Ареола Альфонс ( 69') Цоуфал Владимир 46' (Крессуэлл Аарон ( 46') Агер НаифОгбонна АнджелоДжонсон БенСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас 83' (Лансини Мануэль ( 83') Бенрахма Саид 84' (Форнальс Пабло ( 84') Ингс Дэнни 84' (Антонио Майкл ( 84')
Запасные: Керер ТилоЭмерсон ПалмиериСкамакка ДжанлукаДаунс Флинн
Навас КейлорУильямс НекоУорролл ДжоФелипе Аугусто IVЛоди Ренан 77' (Лингард Джесси ( 77') Фройлер РемоШелви Джонджо 67' (Айю Андре ( 67') Колбэк ДжекДжонсон Бреннан 87' (Сарридж Сэм ( 87') Гиббс-Уайт МорганВуд Крис 77' (Тоффоло Харри ( 77')
Запасные: Деннис ЭммануэльДанило ЛаранжераХеннесси УэйнСкарпа ГуставоМангаля Орель
25 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Ноттингем Форест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
0
2
2.65 3.30 2.80
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Арсенал Арсенал
0
1
5.40 4.10 1.64
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
1
0
1.92 3.75 3.95
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
4
0
1.91 3.70 4.10
Видео
14 мин
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
7.20 5.40 1.39
Видео
25.02.23 в 22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.30 3.85 1.83
Видео
26.02.23 в 16:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
2.55 3.40 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» не смог ничего сделать с «Астон Виллой» и оказался в зоне вылета
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» забил «Ноттингем Форест» 4 гола за 14 минут
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» одолел «Саутгемптон» в споре главных аутсайдеров
19:50 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Борнмутом»
19:17 · Англия. Премьер-лига
Салиба: Слова Артеты вызывают желание биться за «Арсенал»
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко вывел «Арсенал» на матч АПЛ с капитанской повязкой
18:22 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Какой «Челси», судя по игре, которую Захарян показывает в «Динамо»?
18:17 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш назвал переломный момент в нынешнем сезоне «МЮ»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Шоу: «Мартинес – абсолютный монстр»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва готов перейти в «Барселону»
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Кейну
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Гуллит раскритиковал ван Дейка
Все новости
Рекомендуем