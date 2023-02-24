«Ливерпуль» может расстаться с Фабиньо летом

Английский «Ливерпуль» может расстаться летом с бразильским защитником Фабиньо. Как сообщает издание The Mirror, немецкий наставник клуба Юрген Клопп задумал освежить состав, в связи с чем 30-летнему Фабиньо придется покинуть команду.

Напомним, что игрок бразильской сборной выступает за английский клуб с 2018 года, за него «Ливерпуль» заплатил тогда 45 миллионов евро, и через год бразилец стал в составе клуба победителем Лиги чемпионов.

Ранее он выступал в Европе за «Риу Аве», «Монако» (откуда и перешел в «Ливерпуль»), и даже успел провести один матч за мадридский «Реал» в сезоне 2012/2013.