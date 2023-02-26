​Стив Купер: «То, что случилось после первого гола, недопустимо»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Вест Хэм» по-настоящему порадовал своих поклонников, забив четыре мяча «Ноттингем Форест». Наставник «лесников» Стив Купер считает, что его команду подкосил самый первый гол - по его словам, после этого все разрушилось.

- Мы пропустили, и то, что случилось потом, недопустимо. Мы сами отдали игру сопернику. В начале сезона с нами также случались такие ситуации, это ментальная проблема. Мы снова будем пробовать решить ее, игрокам придется признать, что проблема не исчезла, - цитирует послематчевые слова Стива Купера BBC Sport.