​Названо условие увольнения Мойеса из «Вест Хэма»

По итогам последнего тура Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» снова оказался в зоне вылета. В воскресенье лондонцы проиграли дерби против «Тоттенхэма» со счётом 0:2. Несмотря на неблагоприятное положение, руководители «молотобойцев» пока не планируют увольнять Дэвида Мойеса с должности главного тренера команды.

Как сообщает The Times, Дэвид Мойес может быть уволен из «Вест Хэма» в случае поражения в домашнем матче чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Этот матч пройдёт в ближайшую субботу, 25 февраля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени.