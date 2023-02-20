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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руководство «Вест Хэма» не планирует увольнять Мойеса

20 Февраля 2023 • 21:00 Комментировать
Вест Хэм
...
Ноттингем Форест
25.02 18:00

Несмотря на ухудшение результатов и возвращение в зону вылета, руководство лондонского «Вест Хэма» продолжает доверять главному тренеру команды в лице Дэвида Мойеса. Об этом сообщает ВВС.

«Мойес сохраняет 100-процентную поддержку совета директоров. И у руководства есть мнение, что за 15 игр до конца чемпионата Англии тренер сможет изменить ситуацию», - говорится в источнике.

Напомним, в минувший футбольный уик-энд «молотобойцы» потерпели поражение от соседей из «Тоттенхэма» в дерби – 0:2. Из-за этого клуб опустился в зону вылета и идёт сейчас на 18-м месте с 20 набранными очками.

Параллельно «Вест Хэм» участвует в еврокубке - в Лиге конференций. В прошлом сезоне подопечные Мойеса едва не пробились в финал Лиги Европы и завершили выступление в АПЛ на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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