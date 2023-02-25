Мойес одержал 250-ю победу в АПЛ

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Вест Хэм» по-настоящему порадовал своих поклонников, забив четыре мяча «Ноттингем Форест» - команда уже давно не выигрывала со столь крупным счетом.

Для наставника «молотобойцев», шотландского специалиста Дэвида Мойеса, это была 250-я победа в качестве тренера команды английской Премьер-лиги. Впереди него по этому показателю только двое - это не кто иные, как сэр Алекс Фергюсон с 528 победами в высшей лиге английского футбола, а также легендарный наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который выиграл 464 матча в промежуток с 1996 по 2016 год.