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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес одержал 250-ю победу в АПЛ

25 Февраля 2023 • 23:39 Комментировать
Вест Хэм
4:0
Ноттингем Форест
окончен

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Вест Хэм» по-настоящему порадовал своих поклонников, забив четыре мяча «Ноттингем Форест» - команда уже давно не выигрывала со столь крупным счетом.

Для наставника «молотобойцев», шотландского специалиста Дэвида Мойеса, это была 250-я победа в качестве тренера команды английской Премьер-лиги. Впереди него по этому показателю только двое - это не кто иные, как сэр Алекс Фергюсон с 528 победами в высшей лиге английского футбола, а также легендарный наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который выиграл 464 матча в промежуток с 1996 по 2016 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Арсен Венгер Вест Хэм Дэвид Мойес
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