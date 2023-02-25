Ингс: «Хотел забить больше»

В матче двадцать пятого тура английского чемпионата «Вест Хэм» по-настоящему порадовал своих поклонников, забив четыре мяча «Ноттингем Форест». Первые два из этих мячей забил Дэнни Ингс, который после игры признал, что ему хотелось бы забить больше, но он доволен и тем, что есть.

- Честно говоря, разочарован, что не забил больше, но таков футбол. Как нападающий, ты всегда хочешь большего. С другой стороны, побеждать в АПЛ тяжело, все знают это. А мы выиграли 4:0, - цитирует слова Ингса BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном», это случится четвертого марта.