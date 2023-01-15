Айвен Тони: «Больно, когда играют без тебя»

В двадцатом туре английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Борнмут», забив по мячу в каждом из таймов. Первый гол своей команды забил Айвен Тони - для него это был уже тринадцатый мяч в текущем сезоне. Он прокомментировал успех:

- Всегда приятно вернуться, смотреть, как команда играет без тебя, больно. Я думаю, что пенальти был, причем сопернику необязательно было фолить, мяч не шел в сетку. Но они сделали ошибку. Хотя мы сыграли не самым лучшим образом, три очка взяли, и мы их заслужили, - цитирует слова Тони Sky Sports.

В следующем туре чемпионата английской Премьер-лиги «Брентфорду» предстоит сыграть на выезде с «Лидсом». Этот матч состоится 22 января.