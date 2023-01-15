Йенсен: «Еврокубки? Почему бы и нет?»

В двадцатом туре английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Борнмут», забив по мячу в каждом из таймов. Один из голов забил Маттиас Йенсен, который теперь уверен в том, что команда сможет попробовать пробиться в зону европейских турниров.

- Почему бы и нет? Уже ведь середина сезона. Мы можем постараться ради этого. Надо просто фокусироваться на каждой игре и брать очки, - цитирует слова Йенсена BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Брентфорду» предстоит сыграть на выезде с «Лидсом». Ранее основанный в 1889 году клуб никогда не пробивался в европейские турниры.