«Брентфорд» продлил чёрную серию «Борнмута»

В 20-м туре Премьер-лиги набравший ход «Брентфорд» играл против «Борнмута», который проиграл всухую все матчи после рестарта сезона. Этот матч не стал исключением из правил, хозяева выглядели лучше, были острее и заслуженно победили со счетом 2:0. Айвен Тони с пенальти открыл счет. На 75-й минуте Джошуа Дасилва получил длинный пас и отыграл мимо защитников к линии штрафной на Матиаса Йенсена, который плотный ударом удвоил перевес.
«Брентфорд» потеснил «Ливерпуль» с восьмого места, его соперник находится всего в одном очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Тони Айвен39'
|(2:0) Йенсен Матиас75'
Райя Давид• 68'Айер Кристоффер81' (Йоргенсен Матиас Занка (81') •Пиннок Итан•Ми Бен•Янельт Витали•Йенсен Матиас•Норгор Кристиан•Дасилва Джошуа82' (Шаде Кевин (82') •Мбеумо Брайан89' (Льюис-Поттер Кин (89') •Тони Айвен82' (Дамсгор Миккель (82') •Висса Йоан71' (Расмуссен Мадс (71')
Нето Мурара• 38'Стэйси Джек•Мефам Крис•Сенеси Маркос78' (Ротуэлл Джо (78') •Келли Ллойд•Кристи Райан•Хефферсон Лерма•Кук Льюис35' (Пирсон Бен (35') •Энтони Джейдон66' (Дембеле Сирики (66') •Биллинг Филип•Мур Киффер
14 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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