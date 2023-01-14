«Брентфорд» продлил чёрную серию «Борнмута»

В 20-м туре Премьер-лиги набравший ход «Брентфорд» играл против «Борнмута», который проиграл всухую все матчи после рестарта сезона. Этот матч не стал исключением из правил, хозяева выглядели лучше, были острее и заслуженно победили со счетом 2:0. Айвен Тони с пенальти открыл счет. На 75-й минуте Джошуа Дасилва получил длинный пас и отыграл мимо защитников к линии штрафной на Матиаса Йенсена, который плотный ударом удвоил перевес.

«Брентфорд» потеснил «Ливерпуль» с восьмого места, его соперник находится всего в одном очке над зоной вылета.