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Сын Бекхэма будет играть за дубль «Брентфорда»

06 Января 2023 • 23:09 Комментировать
Брентфорд
...
Борнмут
14.01 20:30

20-летний сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма Ромео Бэкхем продолжит карьеру во второй команде «Брентфорда», куда он перебрался из своей прошлой команды «Интер Маями». Напомним, что владеет этим клубом Бекхэм-старший.

Ромео Бекхэм играет на позиции правого вингера, в текущем сезоне он забил дважды за свой уже бывший клуб из Маями и отдал десяток ассистов.

Бекхэм-младший – сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и его жены Виктории Бэкхем, он родился в Лондоне в 2002 году. Начинал заниматься футболом в академии лондонского «Арсенала», он провёл там семь лет – с 2014 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
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БРЕНТФОРД БОРНМУТ
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