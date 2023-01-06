Сын Бекхэма будет играть за дубль «Брентфорда»

20-летний сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма Ромео Бэкхем продолжит карьеру во второй команде «Брентфорда», куда он перебрался из своей прошлой команды «Интер Маями». Напомним, что владеет этим клубом Бекхэм-старший.

Ромео Бекхэм играет на позиции правого вингера, в текущем сезоне он забил дважды за свой уже бывший клуб из Маями и отдал десяток ассистов.

Бекхэм-младший – сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и его жены Виктории Бэкхем, он родился в Лондоне в 2002 году. Начинал заниматься футболом в академии лондонского «Арсенала», он провёл там семь лет – с 2014 по 2021 год.