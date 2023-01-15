О'Нил: «Надо думать о следующей игре»

В двадцатом туре английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Борнмут», забив по мячу в каждом из таймов. Поражение своей команды прокомментировал наставник «вишен» Гари О'Нил, который признался, что ему нечего предъявить своим футболистам, а на итоговый результат повлиял «несправедливый пенальти».

- Я думаю, игра для нас не задалась, это очевидно. Думаю, ребята сделали все, что могли. Мы старались, сражались, были и моменты, но нам не повезло с первым голом, не знаю, как можно так работать с ВАР. Это скандал. Но сейчас я уже думаю о следующем матче, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.