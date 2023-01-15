«Брентфорд» повторил свою рекордную беспроигрышную серию в английском чемпионате

В двадцатом туре английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Борнмут», забив по мячу в каждом из таймов. Это был уже седьмой матч подряд в английском чемпионате, в котором «Брентфорд» не проиграл.

Серия из семи матчей стала повторением рекорда клуба в высшей лиге чемпионата Англии, а в предыдущий раз «Брентфорд» не проигрывал семь матчей в промежуток с декабря 1937 года по январь 1938 года (рады за вас, если вы помните эту серию)!

В следующем туре чемпионата английской Премьер-лиги «Брентфорду» предстоит сыграть на выезде с «Лидсом». Этот матч состоится 22 января.