Тони реализовал все 11-метровые удары в АПЛ, которые исполнял

Форвард «Брентфорда» Айвен Тони реализовал все 11-метровые удары в рамках АПЛ, которые когда-либо исполнял. Всего их у нападающего было девять, делится Opta.

Отметим, что лучший стопроцентный результат по 11-метровым ударам в АПЛ имеет только Яя Туре, который защищал в своё время цвета «Манчестер Сити».

Всего у Тони в текущем сезоне 13 голов за свой клуб во всех турнирах.

Напомним, прямо сейчас его «Брентфорд» дома встречается с одним из аутсайдеров текущего сезона чемпионата Англии – «Борнмутом». Пока хозяева арены ведут – 1:0, трансляцию встречи проводит портал Liveresult.