«Борнмут» проиграл в шести матчах кряду впервые с 1983 года

В двадцатом туре английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Борнмут», забив по мячу в каждом из таймов. Как оказалось, для «вишен» это была уже шестая победа кряду с учетом всех матчей в турнирах, в которых участвует клуб.

В последний раз «Борнмут» проигрывал в шести матчах кряду в период с мая по сентябрь 1983 года. Любопытно, что та серия включала в себя и кубковое поражение от «Брентфорда», но со счетом 1:2.

В следующем туре «Борнмут» сыграет дома с «Ноттингем Форест», эта игра состоится 21 января. В турнирной таблице английского чемпионата команда опустилась на семнадцатое место.