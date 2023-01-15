Наставник «Брентфорда»: «Всё возможно для нас»

В двадцатом туре английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Борнмут», забив по мячу в каждом из таймов. Наставник «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал итоги игры, которая принесла его клубу третью победу кряду.

- Я очень доволен, только что осознал, что мы выиграли три игры кряду. Мы не проигрываем уже семь игр. Невероятно, но мы заслужили это. Если сохраним настрой и фокус, то все возможно для нас. В таких случаях важно думать о следующем матче, а не строить планы, - цитирует слова специалиста BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Брентфорду» предстоит сыграть на выезде с «Лидсом».