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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Зенита» Дриусси может продолжить карьеру в АПЛ слухи

09 Ноября 2022 • 19:20 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лидс
12.11 18:00

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, в услугах аргентинского форварда заинтересован «Лидс». Также сообщается об интересе двух немецких коллективов к персоне игрока «Остина», однако команда из Йоркшира прощупывает почву для подписания куда интенсивнее. Отметим, что трансфер может быть совершён уже этой зимой.

В недавно закончившемся сезоне МЛС Дриусси забил 25 голов в 37 матчах за коллектив из Техаса. Команда Себастьяна вошла в четвёрку лучших по итогам прошедшей кампании американской лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Зенит Себастьян Дриусси Остин
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