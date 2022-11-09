Бывший нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, в услугах аргентинского форварда заинтересован «Лидс». Также сообщается об интересе двух немецких коллективов к персоне игрока «Остина», однако команда из Йоркшира прощупывает почву для подписания куда интенсивнее. Отметим, что трансфер может быть совершён уже этой зимой.

В недавно закончившемся сезоне МЛС Дриусси забил 25 голов в 37 матчах за коллектив из Техаса. Команда Себастьяна вошла в четвёрку лучших по итогам прошедшей кампании американской лиги.

