«Тоттенхэм» трижды уступал в счёте в матче с «Лидсом» и всё же победил

Самый событийный матч дня в Премьер-лиге принимал Лондон. «Тоттенхэм» трижды был в роли догоняющего против «Лидса», пропуская после ударов Крисенсио Саммервилла и Родриго Морено (дважды). Гарри Кейн, Бен Дэвис и Родриго Бентанкур отыгрывали перевес соперника, а седьмой гол в поединке был в активе все того же Бентанкура - 4:3. «Шпоры» уже на третьем месте.