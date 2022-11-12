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«Тоттенхэм» трижды уступал в счёте в матче с «Лидсом» и всё же победил

12 Ноября 2022 • 19:54 Комментировать
Тоттенхэм
4:3
Лидс
окончен

Самый событийный матч дня в Премьер-лиге принимал Лондон. «Тоттенхэм» трижды был в роли догоняющего против «Лидса», пропуская после ударов Крисенсио Саммервилла и Родриго Морено (дважды). Гарри Кейн, Бен Дэвис и Родриго Бентанкур отыгрывали перевес соперника, а седьмой гол в поединке был в активе все того же Бентанкура - 4:3. «Шпоры» уже на третьем месте.

Протокол игры  
Тоттенхэм4:3Лидс
  10'Саммервилл Крисенсио (0:1)
(1:1) Кейн Гарри25'  
  43'Морено Родриго (1:2)
(2:2) Дэвис Бен51'  
  76'Морено Родриго (2:3)
(3:3) Бентанкур Родриго81'  
(4:3) Бентанкур Родриго83'  
Льорис УгоДайер ЭрикЛенгле Клеман 57' (Доэрти Мэтт ( 57') Дэвис БенЭмерсон Жуниор 57' (Санчес Давинсон ( 57') Бентанкур Родриго  57'Хёйбьерг Пьер-ЭмильПеришич ИванКулушевски Деян 90' (Лукас Моура ( 90') Кейн ГарриРишарлисон 69' (Биссума Ив ( 69')
Запасные: Танганга ДжафетСкипп ОливерХиль БрианСпенс ДжедФорстер Фрейзер
Мелье ИлланКристенсен Расмус 89' (Гелхардт Джо ( 89') Кох РобинКупер ЛиамСтрёйк ПаскальАдамс Тайлер  71'  87'Рока Марк  49' 79' (Эйлинг Люк ( 79') Ньонто Вильфред 46' (Гринвуд Сэм ( 46') Ааронсон БренденСаммервилл КрисенсиоМорено Родриго
Запасные: Роблес ЖоэльФирпо ЖуниорЛьоренте ДиегоГиаби ДаркоПеркинс Сонни
12 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Тоттенхэм Лидс
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