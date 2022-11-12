«Тоттенхэм» трижды уступал в счёте в матче с «Лидсом» и всё же победил

Самый событийный матч дня в Премьер-лиге принимал Лондон. «Тоттенхэм» трижды был в роли догоняющего против «Лидса», пропуская после ударов Крисенсио Саммервилла и Родриго Морено (дважды). Гарри Кейн, Бен Дэвис и Родриго Бентанкур отыгрывали перевес соперника, а седьмой гол в поединке был в активе все того же Бентанкура - 4:3. «Шпоры» уже на третьем месте.
Протокол игры
|10'Саммервилл Крисенсио (0:1)
|(1:1) Кейн Гарри25'
|43'Морено Родриго (1:2)
|(2:2) Дэвис Бен51'
|76'Морено Родриго (2:3)
|(3:3) Бентанкур Родриго81'
|(4:3) Бентанкур Родриго83'
Льорис Уго•Дайер Эрик•Ленгле Клеман57' (Доэрти Мэтт (57') •Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор57' (Санчес Давинсон (57') •Бентанкур Родриго• 57'Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Перишич Иван•Кулушевски Деян90' (Лукас Моура (90') •Кейн Гарри•Ришарлисон69' (Биссума Ив (69')
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус89' (Гелхардт Джо (89') •Кох Робин•Купер Лиам•Стрёйк Паскаль•Адамс Тайлер 71'• 87'Рока Марк 49'79' (Эйлинг Люк (79') •Ньонто Вильфред46' (Гринвуд Сэм (46') •Ааронсон Бренден•Саммервилл Крисенсио•Морено Родриго
12 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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