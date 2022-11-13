Конте: «Трансферы очень важны»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте вновь порассуждал на тему трансферов.

В субботу «шпоры» в напряжённой борьбе вырвали победу над «Лидсом» (4:3), и Конте на примере данного матча отметил, как важно иметь в составе игроков, способных решать исходы битв.

«Трансферный рынок всегда необходим для повышения качества состава. Это очень важная часть работы.

Сегодня мы увидели, что значит играть с Кулушевски и Ришарлисоном и без них – разница очевидна», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо итальянского рулевого.

«Тоттенхэм» уходит на паузу, занимая четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.