Два игрока из Серии А могут перебраться в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании двух футболистов итальянской Серии А. Речь идет о полузащитнике «Ювентуса» Уэстоне Маккенни и защитнике «Милана» Алессандро Бастони.

По сведениям Tuttomercatoweb, после выхода лондонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов наставник команды Антонио Конте попросил руководство об усилении состава. Отмечается, что новые приобретения должны помочь «Тоттенхэму» в борьбе за вторую строчку в АПЛ.

На данный момент «шпоры» располагаются на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 26 набранных очков за 14 матчей.