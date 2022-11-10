«Тоттенхэм» приступил к поискам замены Льорису

«Тоттенхэм» начал поиски замены своему вратарю Уго Льорису, который покинет лондонский клуб следующим летом. Об этом сообщает TeamTalk.

Напомним, французский голкипер перешёл в «Тоттенхэм» летом 2012 года из «Лиона» за 12,6 миллионов евро. Действующий контракт 35-летнего футболиста со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Льорис провёл за «Тоттенхэм» 20 матчей, в которых пропустил 24 мяча и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что вратарь «шпор» был включён в состав своей национальной сборной, которая отправится в Катар, чтобы принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.