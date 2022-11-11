Конте: Мы пока не обсуждали планы на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о планах лондонского клуба на предстоящее трансферное окно.

Конте заявил Sky Sports, что пока еще не разговаривал с руководством о трансферных планах, но эту беседу нужно провести, чтобы подвести итоги первой части сезона и обсудить, что можно сделать лучше. При этом тренер отметил, что это сделать непросто, ведь все клубы стараются стать сильнее.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в свое активе 26 набранных очков после 14 матчей. В предстоящем туре «шпоры» сыграют с «Лидсом», встреча состоится 12 ноября в 18:00 по мск.