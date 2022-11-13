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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте: «Футболисты хотят убить меня»

13 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать
Тоттенхэм
4:3
Лидс
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий после победы над «Лидсом» со счётом 4:3. По ходу игры лондонцы трижды уступали в счёте, но всё же вырвали победу на радость своим фанатам.

«Я сказал футболистам, что понимаю, что такими играми они хотят убить меня. Думаю, если вы хотите быть конкурентоспособным, вам нужно быть более стабильным. Если вы пропускаете в одном матче три гола, значит, нужно много работать», - сказал Конте talkSPORT.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Следующий матч команда Антонио Конте проведёт уже после чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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