Конте – о победе 4:3 над «Лидсом»: «Нравятся ли мне такие игры? Нет!»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал успех своей команды в матче против «Лидса».

«Шпоры» вырвали победу со счётом 4:3, трижды уступая по ходу матча. Победу лондонцам принёс дубль Родриго Бентанкура, оформленный в течение трёх минут – с 81-й по 83-ю.

«Просто сумасшедшая игра. Если вы спросите, нравится ли мне такое, мой ответ прост – нет! Однако, думаю, этот матч повеселил многих. Зрители увидели зрелищный футбол.

Пропускать три мяча – это всегда плохо. Это не может не разочаровывать, если вы хотите быть конкурентоспособными», – приводит Football London слова итальянского специалиста.