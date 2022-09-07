​Ближайший домашний матч «Брайтона» могут перенести - возможный переход Поттера в «Челси» тут не при чём

Матч Английской премьер-лиги между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас», который запланирован на 17 сентября, может быть перенесён. Как сообщает The Athletic, связано это с забастовкой железнодорожников, недовольных условиями и оплатой труда. Забастовка объявлена на период с 15 по 17 сентября.

В ходе обсуждений стороны сделали вывод, что перенос матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» будет наиболее разумным решением.

Отметим, что в самое ближайшее время покинуть должность главного тренера «Брайтона» может Грэм Поттер. Переговоры с этим специалистом ведёт «Челси», уволивший Томаса Тухеля.