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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ближайший домашний матч «Брайтона» могут перенести - возможный переход Поттера в «Челси» тут не при чём

 
07 Сентября 2022 • 19:23 Комментировать
Брайтон
...
Кристал Пэлас
17.09 17:00

Матч Английской премьер-лиги между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас», который запланирован на 17 сентября, может быть перенесён. Как сообщает The Athletic, связано это с забастовкой железнодорожников, недовольных условиями и оплатой труда. Забастовка объявлена на период с 15 по 17 сентября.

В ходе обсуждений стороны сделали вывод, что перенос матча между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» будет наиболее разумным решением.

Отметим, что в самое ближайшее время покинуть должность главного тренера «Брайтона» может Грэм Поттер. Переговоры с этим специалистом ведёт «Челси», уволивший Томаса Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Брайтон Грэм Поттер
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БРАЙТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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