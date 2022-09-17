Де Дзерби приближается к назначению в «Брайтон»

Назначение бывшего тренера донецкого «Шахтёра» и «Сассуоло» Роберт де Дзерби на пост наставника «Брайтона» становится всё более реальным. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры продвигаются позитивно.

При этом источник сообщает, что руководство «чаек» должно согласовать с итальянцем последние детали нового проекта, которым де Дзерби должен будет руководить. Из-за привлекательной философии игры, доверия к молодым игрокам и качественных результатов – Роберто считается приоритетным кандидатом на замену Грэму Поттеру, который возглавил «Челси».

Ранее также сообщалось об интересе к де Дзерби со стороны «Ювентуса».