Бывший главный тренер «Сассуоло» и донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби является одним из основных претендентов на пост наставника «Брайтона».

По информации Джанлуки ди Марцио, стороны уже провели переговоры, и решающее слово остается лишь за руководством «чаек». Сообщается, что Роберто соблазнён возможностью поработать в сильнейшей лиге мира.

Напомним, что предыдущий главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер отправился на повышение в лондонский «Челси».

В качестве наставника «Шахтёра» итальянский специалист выиграл два трофея, а именно местный чемпионат и Суперкубок.

