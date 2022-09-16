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Роберто де Дзерби может возглавить «Брайтон» слухи

 
16 Сентября 2022 • 20:46 Комментировать
Брайтон
0:0
Кристал Пэлас
отменен

Бывший главный тренер «Сассуоло» и донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби является одним из основных претендентов на пост наставника «Брайтона».

По информации Джанлуки ди Марцио, стороны уже провели переговоры, и решающее слово остается лишь за руководством «чаек». Сообщается, что Роберто соблазнён возможностью поработать в сильнейшей лиге мира.

Напомним, что предыдущий главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер отправился на повышение в лондонский «Челси».

В качестве наставника «Шахтёра» итальянский специалист выиграл два трофея, а именно местный чемпионат и Суперкубок.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби Грэм Поттер
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