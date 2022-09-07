​«Брайтон» подтвердил перенос матча с «Кристал Пэлас»

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» не проведут очный матч Премьер-лиги Англии 17 сентября, как планировалось. Пресс-служба южан подтвердила информацию о переносе игры из-за планирующейся забастовки сотрудников железнодорожной сети.

Стоит сказать, что «Брайтон» в ближайшее время может сменить тренера. Рулевой команды Грэм Поттер начал переговоры с «Челси» после того, как лондонцы решили уволить Томаса Тухеля.

«Брайтон» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В последние сезоны под руководством Грэма Поттера команда показывает привлекательный футбол.