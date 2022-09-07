Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Брайтон» подтвердил перенос матча с «Кристал Пэлас»

 
07 Сентября 2022 • 19:37 Комментировать
Брайтон
...
Кристал Пэлас
17.09 17:00

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» не проведут очный матч Премьер-лиги Англии 17 сентября, как планировалось. Пресс-служба южан подтвердила информацию о переносе игры из-за планирующейся забастовки сотрудников железнодорожной сети.

Стоит сказать, что «Брайтон» в ближайшее время может сменить тренера. Рулевой команды Грэм Поттер начал переговоры с «Челси» после того, как лондонцы решили уволить Томаса Тухеля.

«Брайтон» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.  В последние сезоны под руководством Грэма Поттера команда показывает привлекательный футбол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Брайтон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
19:56 · Англия. Премьер-лига
​Диего Коста может вернуться в АПЛ, апелляция удовлетворена
19:42 · Англия. Премьер-лига
​Поттер возглавит «Челси» в четверг 2 слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» подтвердил перенос матча с «Кристал Пэлас»
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Ближайший домашний матч «Брайтона» могут перенести - возможный переход Поттера в «Челси» тут не при чём
17:12 · Англия. Премьер-лига
​Названа сумма компенсации Тухелю за увольнение из «Челси» 2 слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Линекер вспомнил Абрамовича, комментируя отставку Тухеля
16:33 · Англия. Премьер-лига
​Поттер едет в Лондон – он может возглавить «Челси»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Каррагер шокирован увольнением Тухеля
15:31 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал увольнение Тухеля бессмысленным
15:09 · Англия. Премьер-лига
Магуайр выйдет в основе «МЮ» на матч с «Реал Сосьедадом»
14:58 · Англия. Премьер-лига
​Тухеля уволили не из-за провала в Загребе
14:45 · Англия. Премьер-лига
Поттер готов возглавить «Челси» 6
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придётся выложить 15 миллионов евро, чтобы заполучить Поттера
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Названа одна из причин увольнения Тухеля слухи
13:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль ещё не готов играть»
Все новости
Рекомендуем