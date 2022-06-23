Саа верит в Лэмпарда

Бывший атакующий полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард сейчас работает наставником «Эвертона», и в минувшем сезоне ему удалось спасти команду от вылета из английской Премьер-лиги. Луи Саа, бывший нападающий «ирисок», уверен в том, что у Лэмпарда получится добиться много большего в следующем сезоне.

- Я думаю, что и в прошедшем сезоне Лэмпард очень хорошо справился с задачей. Если ему удастся чуть прибавить в эмоциях и уверенности, то «Эвертон» может добиться очень хороших результатов в следующем сезоне. Не исключаю, что даже войдет в первую шестерку по итогам сезона, - цитирует Саа Boylesports.