Коуди дебютирует за «Эвертон» в матче против «Астон Виллы»

Новичок «Эвертона» Конор Коуди выйдет в стартовом составе «ирисок» на матч против «Астон Виллы» и таким образом дебютирует за команду Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что английский защитник недавно переехал на «Гудисон Парк» из «Вулверхэмптона», где был капитаном.
Состав «Эвертона» на матч выглядит следующим образом: Пикфорд, Паттерсон, Холгейт, Тарковски, Коуди, Миколенко, Дукуре, Ивоби, Грей, Гордон, Макнил.
Напомним, что в первом матче нового сезона Английской премьер-лиги подопечные Фрэнка Лэмпарда минимально уступили дома со счётом 0:1. Единственный гол с пенальти забил хавбек «пенсионеров» Жоржиньо.
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