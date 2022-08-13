«Эвертон» уступил в Бирмингеме, забивали только игроки «Астон Виллы»

«Астон Вилла» и «Эвертон» встретились в стартовом матче второго тура Премьер-лиги. Моментов было довольно мало. Добивание Энтони Гордона в сетку ворот бирмингемцев не стало голевым - вне игры. «Астон Вилла» в ответ контратаковала, и Дэнни Ингс с центра штрафной все же переправил мяч в цель. В концовке Виталий Миколенко на ленточке спас свою команду после удара в падении через себя от Эмилиано Буэндии. Но тот добился своего спустя 10 минут и в контратаке до верного разыграл мяч с Олли Уоткинсом. В ответной атаке «Эвертон» вернулся после прострела вдоль ворот и срезки в свои ворота от Люки Диня. И все же вилланы победили - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Ингс Дэнни31'
|(2:0) Буэндия Эмилиано86'
|87'Динь Люка (2:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Карлос Диего Сантос•Мингс Тайрон•Динь Люка• 49'Макгинн Джон•Камара Бубакар•Рамси Джакоб•Коутиньо Филиппе 29'60' (Буэндия Эмилиано (60') •Ингс Дэнни 75'78' (Бэйли Леон (78') •Уоткинс Олли
Пикфорд Джордан•Холгейт Мэйсон•Коди Конор81' (Алли Деле (81') •Тарковски Джеймс•Паттерсон Нэйтан•Дукуре Абдулай35' (Дэвис Том (35') • 43'Айуоби Алекс•Миколенко Виталий•Макнил Дуайт64' (Рондон Саломон (64') •Гордон Энтони•Грэй Демарай81' (Онана Амаду (81')
Запасные: Бегович Асмир•Кин Майкл•Коулмэн Шеймус•Винагре Рубен
13 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).