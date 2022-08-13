«Эвертон» уступил в Бирмингеме, забивали только игроки «Астон Виллы»

«Астон Вилла» и «Эвертон» встретились в стартовом матче второго тура Премьер-лиги. Моментов было довольно мало. Добивание Энтони Гордона в сетку ворот бирмингемцев не стало голевым - вне игры. «Астон Вилла» в ответ контратаковала, и Дэнни Ингс с центра штрафной все же переправил мяч в цель. В концовке Виталий Миколенко на ленточке спас свою команду после удара в падении через себя от Эмилиано Буэндии. Но тот добился своего спустя 10 минут и в контратаке до верного разыграл мяч с Олли Уоткинсом. В ответной атаке «Эвертон» вернулся после прострела вдоль ворот и срезки в свои ворота от Люки Диня. И все же вилланы победили - 2:1.