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«Эвертон» уступил в Бирмингеме, забивали только игроки «Астон Виллы»

13 Августа 2022 • 16:30 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Эвертон
окончен

«Астон Вилла» и «Эвертон» встретились в стартовом матче второго тура Премьер-лиги. Моментов было довольно мало. Добивание Энтони Гордона в сетку ворот бирмингемцев не стало голевым - вне игры. «Астон Вилла» в ответ контратаковала, и Дэнни Ингс с центра штрафной все же переправил мяч в цель. В концовке Виталий Миколенко на ленточке спас свою команду после удара в падении через себя от Эмилиано Буэндии. Но тот добился своего спустя 10 минут и в контратаке до верного разыграл мяч с Олли Уоткинсом. В ответной атаке «Эвертон» вернулся после прострела вдоль ворот и срезки в свои ворота от Люки Диня. И все же вилланы победили - 2:1.

Протокол игры  
Астон Вилла2:1Эвертон
(1:0) Ингс Дэнни31'  
(2:0) Буэндия Эмилиано86'  
  87'Динь Люка (2:1)
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКарлос Диего СантосМингс ТайронДинь Люка  49'Макгинн ДжонКамара БубакарРамси ДжакобКоутиньо Филиппе  29' 60' (Буэндия Эмилиано ( 60') Ингс Дэнни  75' 78' (Бэйли Леон ( 78') Уоткинс Олли
Запасные: Янг ЭшлиКонса ЭзриАрчер КамеронСоарес ДугласОльсен РобинЧамберс КалумАугустинссон Людвиг
Пикфорд ДжорданХолгейт МэйсонКоди Конор 81' (Алли Деле ( 81') Тарковски ДжеймсПаттерсон НэйтанДукуре Абдулай 35' (Дэвис Том ( 35'  43') Айуоби АлексМиколенко ВиталийМакнил Дуайт 64' (Рондон Саломон ( 64') Гордон ЭнтониГрэй Демарай 81' (Онана Амаду ( 81')
Запасные: Бегович АсмирКин МайклКоулмэн ШеймусВинагре Рубен
13 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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окончен Астон Вилла 2:1 Эвертон 1.96 3.60 4.00
Идет 45 минута Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.42 3.35 3.05
Идет 45 минута Манчестер Сити 3:0 Борнмут 1.12 9.40 24.00
Идет 46 минута Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.04 3.45 3.85
Идет 45 минута Саутгемптон 0:0 Лидс 2.17 3.50 3.40
Идет 45 минута Арсенал 2:0 Лестер 1.63 4.20 5.40
13.08  19:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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