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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Динь спустя год опять забил в свои ворота в матче «Астон Вилла» - «Эвертон» - теперь за вторую из команд

13 Августа 2022 • 16:41 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Эвертон
окончен

В субботу в рамках второго тура чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла на своём поле «Эвертон» со счётом 2:1. Защитник бирмингемской команды Люка Динь ближе к завершению поединка отметился автоголом.

Любопытно, что в сентябре прошлого года, когда «Астон Вилла» принимала «Эвертон» в прошлый раз, Люка Динь тоже отметился голом в свои ворота. Правда, тогда француз выступал за «ирисок» и помог «вилланам», ещё не зная, что будет выступать за них. Теперь же Динь помог уже бывшему клубу.

Отметим, что в сентябре 2021 года «Астон Вилла» тоже обыграла «Эвертон» дома. Тогда итоговый счёт получился крупным – 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Люка Динь Астон Вилла
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окончен Астон Вилла 2:1 Эвертон 1.96 3.60 4.00
Идет 45 минута Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.42 3.35 3.05
Идет 45 минута Манчестер Сити 3:0 Борнмут 1.12 9.40 24.00
Идет 46 минута Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.04 3.45 3.85
Идет 45 минута Саутгемптон 0:0 Лидс 2.17 3.50 3.40
Идет 45 минута Арсенал 2:0 Лестер 1.63 4.20 5.40
13.08  19:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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Сегодня, 13 Августа
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Динь спустя год опять забил в свои ворота в матче «Астон Вилла» - «Эвертон» - теперь за вторую из команд
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