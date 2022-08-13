​Динь спустя год опять забил в свои ворота в матче «Астон Вилла» - «Эвертон» - теперь за вторую из команд

В субботу в рамках второго тура чемпионата Англии «Астон Вилла» обыграла на своём поле «Эвертон» со счётом 2:1. Защитник бирмингемской команды Люка Динь ближе к завершению поединка отметился автоголом.

Любопытно, что в сентябре прошлого года, когда «Астон Вилла» принимала «Эвертон» в прошлый раз, Люка Динь тоже отметился голом в свои ворота. Правда, тогда француз выступал за «ирисок» и помог «вилланам», ещё не зная, что будет выступать за них. Теперь же Динь помог уже бывшему клубу.

Отметим, что в сентябре 2021 года «Астон Вилла» тоже обыграла «Эвертон» дома. Тогда итоговый счёт получился крупным – 3:0.