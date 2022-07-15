«Эвертон» лидирует в гонке за Корне

«Эвертон» проявляет интерес к вингеру «Бёрнли» Максвеллу Корне, сообщает The Athletic.

По информации источника, интерес к 25-летнему ивуарийцу проявляют и другие клубы АПЛ, однако фаворитом в борьбе за футболиста является клуб из Ливерпуля.

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ команда Корне не сумела сохранить прописку в высшем английском футбольном дивизионе, поэтому следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.

Действующий контракт игрока с «бордовыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Корне в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне вингер провёл в составе «Бёрнли» 28 матчей, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами.