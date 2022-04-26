Джеррард не хочет расставаться с 36-летним Янгом

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет сохранить в команде 36-летнего защитника Эшли Янга.

В разговоре со Sky Sports наставник сообщил о том, что он уже общался с футболистом на эту тему, и теперь всё будет зависеть от желания самого Янга. Тренер дал понять своему игроку, что в клубе им довольны.

В текущем сезоне Янг провёл за бирмингемцев 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами. Действующий контракт защитника с клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Англии в один миллион евро.

Помимо «Астон Виллы», футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Уотфорда».