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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард не хочет расставаться с 36-летним Янгом

26 Апреля 2022 • 10:37 Комментировать
Астон Вилла
...
Норвич
1.40 4.70 7.90
30.04 17:00

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет сохранить в команде 36-летнего защитника Эшли Янга.

В разговоре со Sky Sports наставник сообщил о том, что он уже общался с футболистом на эту тему, и теперь всё будет зависеть от желания самого Янга. Тренер дал понять своему игроку, что в клубе им довольны.

В текущем сезоне Янг провёл за бирмингемцев 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами. Действующий контракт защитника с клубом истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Англии в один миллион евро.

Помимо «Астон Виллы», футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Уотфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Эшли Янг Астон Вилла
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