Джеррард уверен, что «Астон Вилла» избежит вылета

Наставник английской «Астон Виллы» Стивен Джеррард уверен в том, что его клубу вылет в Чемпионшип не грозит. «Астон Вилла» проиграла четыре из последних пяти матчей, но Джеррард предпочитает смотреть вперед, а не назад. Сейчас «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От занимающего первое место «на вылет» «Эвертона» команду Джеррарда отделяют восемь очков.

- Уверен, что в конце сезона турнирная таблица будет выглядеть иначе. Я смотрю только вперед. Важно, чтобы и наши болельщики тоже смотрели только вперед, особенно во время игр. Нам нужна поддержка, - заявил Джеррард в интервью BBC Sport.