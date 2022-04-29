- Уверен, что в конце сезона турнирная таблица будет выглядеть иначе. Я смотрю только вперед. Важно, чтобы и наши болельщики тоже смотрели только вперед, особенно во время игр. Нам нужна поддержка, - заявил Джеррард в интервью BBC Sport.
Джеррард уверен, что «Астон Вилла» избежит вылета
Наставник английской «Астон Виллы» Стивен Джеррард уверен в том, что его клубу вылет в Чемпионшип не грозит. «Астон Вилла» проиграла четыре из последних пяти матчей, но Джеррард предпочитает смотреть вперед, а не назад. Сейчас «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От занимающего первое место «на вылет» «Эвертона» команду Джеррарда отделяют восемь очков.
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