«Норвич» первым вылетел из АПЛ, «Уотфорд» спасёт лишь чудо

В чемпионате Англии сыграны некоторые матчи 34-го тура. «Норвич» проиграл «Астон Вилле» (0:2) и стал первым неудачником сезона, который отправится в низший дивизион. На 99% та же судьба ждет «Уотфорд», уступивший конкурентам из «Бёрнли» (1:2)
Отметим победу «Брайтона» над «Вулверхэмптоном» (3:0) и «Кристал» Пэлас» над «Саутгемптоном» (2:1).
Протокол игры
|42'Макаллистер Алексис (0:1)
|70'Троссар Леандро (0:2)
|86'Биссума Ив (0:3)
Са Жозе•Боли Вийи•Коди Конор • 21'Саисс Ромен•Семеду Нелсон 53' (Хонни Кастро ( 53') •Дендонкер Леандер•Невеш Рубен 46' (Нету Педру ( 46') •Моутинью Жоау•Аит-Нури Раян•Силва Фабио 46' (Хименес Рауль ( 46') •Хи-Чан Хван 72'
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Кукурелья Марк • 60'Марч Соломон 87' (Лемпти Тарик ( 87') •Биссума Ив•Кайседо Мойсес•Троссар Леандро 89' (Гросс Паскаль ( 89') •Мвепу Энок 63' (Уэбстер Адам ( 63') •Макаллистер Алексис•Уэлбек Данни
30 апреля. Стадион "Молинью".
Протокол игры
|(1:0) Уоткинс Олли 41'
|(2:0) 90'
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Чамберс Калум • 44'Мингс Тайрон • Динь Люка • Макгинн Джон • Ироэгбунам Тим 61' 74' ( Соарес Дуглас ( 74') • Рамси Джакоб • 68'Бэйли Леон 40' ( Ингс Дэнни ( 40' ) • 65'Коутиньо Филиппе 76' ( Буэндия Эмилиано ( 76') • Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли • Конса Эзри • Ольсен Робин • Чуквуэмека Карни • Накамба Марвелус • Траоре Бертран
Крул Тим • Ааронс Макс • 23'Хэнли Грант • Байрам Сэм • Уильямс Брендон • Гилмор Билли • Норманн Матиас • Дауэлл Киран • Лис-Мелу Пьерр 67' ( Сарджент Джош ( 67' • Рупп Лукас 81') • Рашица Милот 78' ( Роу Джонатан ( 78') • Пукки Теэму
Запасные: Гибсон Бен • Ганн Энгус • Яннулис Димитрис • Цолис Христос • Соренсен Якоб • Плахета Пшемыслав
30 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры
|(1:0) Тарковски Джеймс 8'
|83' Корк Джек (1:1)
|86' Браунхилл Джош (1:2)
Фостер Бен • Фемения Кико • Кабаселе Кристиан • Самир Каэтано • Камара Ассан • Сиссоко Мусса • Луза Имран • Куцка Юрай • 90'Сарр Исмаила • Педро Жоао • Деннис Эммануэль
Запасные: Гослинг Дэн • Каембе Эдо • Нгакиа Джереми • Трост-Эконг Виллиам • Кинг Джошуа • Сема Кен • Калу Самуэль • Масина Адам • Бахманн Даниэль
Поуп Ник • Робертс Коннор II • Коллинз Натан • 90'Тарковски Джеймс • 48'Тэйлор Чарли • Макнил Дуайт • Корк Джек • Браунхилл Джош • Леннон Аарон 89' ( Лоутон Мэттью ( 89') • Вегхорст Ваут 60' ( Барнс Эшли ( 60') • Выдра Матей 90' ( Стивенс Дейл ( 90')
Запасные: Томас Бобби • Норрис Уилл • Костелло Дара • Хеннесси Уэйн • Бардсли Филипп • Лонг Кевин
30 апреля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры
|(1:0) Ромеу Ориоль 9'
|60' Эзе Эберечи (1:1)
|90' Заха Уилфрид (1:2)
Форстер Фрейзер • Уокер-Питерс Кайл • Беднарек Ян • 16'Салису Мохаммед • Перро Ромен • Редмонд Натан • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль • Телла Нейтан 80' ( Эльюнусси Мохамед ( 80') • Адамс Че 65' ( Армстронг Стюарт ( 65') • Лонг Шейн 65' ( Броя Армандо ( 65')
Запасные: Валери Ян • Армстронг Адам • Смоллбоун Уильям • Кабальеро Вилли • Дженепо Мусса • Лянко Войнович
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль • Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Уорд Джоэл • 45'Галлахер Конор • Макартур Джеймс • 38'Шлупп Джеффри 74' ( Олисе Майкл ( 74') • Айю Джордан • Матета Жан-Филипп 16' 64' ( Заха Уилфрид ( 64') • Эзе Эберечи 84' ( Хьюз Уилл ( 84')
Запасные: Томкинс Джеймс • Куйяте Шейку • Бентеке Кристиан • Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Эдуар Одсонн
30 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).