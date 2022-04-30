«Норвич» первым вылетел из АПЛ, «Уотфорд» спасёт лишь чудо

В чемпионате Англии сыграны некоторые матчи 34-го тура. «Норвич» проиграл «Астон Вилле» (0:2) и стал первым неудачником сезона, который отправится в низший дивизион. На 99% та же судьба ждет «Уотфорд», уступивший конкурентам из «Бёрнли» (1:2)

Отметим победу «Брайтона» над «Вулверхэмптоном» (3:0) и «Кристал» Пэлас» над «Саутгемптоном» (2:1).