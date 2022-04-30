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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Норвич» первым вылетел из АПЛ, «Уотфорд» спасёт лишь чудо

30 Апреля 2022 • 19:02 Комментировать
Вулверхэмптон
0:3
Брайтон
окончен

В чемпионате Англии сыграны некоторые матчи 34-го тура. «Норвич» проиграл «Астон Вилле» (0:2) и стал первым неудачником сезона, который отправится в низший дивизион. На 99% та же судьба ждет «Уотфорд», уступивший конкурентам из «Бёрнли» (1:2)

Отметим победу «Брайтона» над «Вулверхэмптоном» (3:0) и «Кристал» Пэлас» над «Саутгемптоном» (2:1).

Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:3Брайтон
  42'Макаллистер Алексис (0:1)
  70'Троссар Леандро (0:2)
  86'Биссума Ив (0:3)
Са ЖозеБоли ВийиКоди Конор   21'Саисс РоменСемеду Нелсон  53' (Хонни Кастро (  53') Дендонкер ЛеандерНевеш Рубен  46' (Нету Педру (  46') Моутинью ЖоауАит-Нури РаянСилва Фабио  46' (Хименес Рауль (  46') Хи-Чан Хван   72'
Запасные: Тринкан ФрансишкуГомеш ТотиШикиньюКандл ЛюкМарсал ФернандоРадди Джон
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисКукурелья Марк   60'Марч Соломон  87' (Лемпти Тарик (  87') Биссума ИвКайседо МойсесТроссар Леандро  89' (Гросс Паскаль (  89') Мвепу Энок  63' (Уэбстер Адам (  63') Макаллистер АлексисУэлбек Данни
Запасные: Лаллана АдамДаффи ШейнАльсате СтивенСтил ДжейсонМопе НилФергюсон Эван
30 апреля. Стадион "Молинью".
Протокол игры 
Астон Вилла 2:0Норвич
(1:0) Уоткинс Олли 41'   
(2:0) 90'   
Мартинес Эмилиано  Кэш Мэтти  Чамберс Калум   44'  Мингс Тайрон  Динь Люка  Макгинн Джон  Ироэгбунам Тим   61'   74' (Соарес Дуглас (   74' Рамси Джакоб   68'  Бэйли Леон   40' (Ингс Дэнни (   40'   65' Коутиньо Филиппе   76' (Буэндия Эмилиано (   76' Уоткинс Олли
Запасные: Янг Эшли  Конса Эзри  Ольсен Робин  Чуквуэмека Карни  Накамба Марвелус  Траоре Бертран
Крул Тим  Ааронс Макс   23'  Хэнли Грант  Байрам Сэм  Уильямс Брендон  Гилмор Билли  Норманн Матиас  Дауэлл Киран  Лис-Мелу Пьерр   67' (Сарджент Джош (   67'  Рупп Лукас   81' Рашица Милот   78' (Роу Джонатан (   78' Пукки Теэму
Запасные: Гибсон Бен  Ганн Энгус  Яннулис Димитрис  Цолис Христос  Соренсен Якоб  Плахета Пшемыслав
 30 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры 
Уотфорд 1:2Бёрнли
(1:0) Тарковски Джеймс 8'   
  83' Корк Джек (1:1)
  86' Браунхилл Джош (1:2)
Фостер Бен  Фемения Кико  Кабаселе Кристиан  Самир Каэтано  Камара Ассан  Сиссоко Мусса  Луза Имран  Куцка Юрай   90'  Сарр Исмаила  Педро Жоао  Деннис Эммануэль
Запасные: Гослинг Дэн  Каембе Эдо  Нгакиа Джереми  Трост-Эконг Виллиам  Кинг Джошуа  Сема Кен  Калу Самуэль  Масина Адам  Бахманн Даниэль
Поуп Ник  Робертс Коннор II  Коллинз Натан   90'  Тарковски Джеймс   48'  Тэйлор Чарли  Макнил Дуайт  Корк Джек  Браунхилл Джош  Леннон Аарон   89' (Лоутон Мэттью (   89' Вегхорст Ваут   60' (Барнс Эшли (   60' Выдра Матей   90' (Стивенс Дейл (   90')
Запасные: Томас Бобби  Норрис Уилл  Костелло Дара  Хеннесси Уэйн  Бардсли Филипп  Лонг Кевин
 30 апреля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
Протокол игры 
Саутгемптон 1:2Кристал Пэлас
(1:0) Ромеу Ориоль 9'   
  60' Эзе Эберечи (1:1)
  90' Заха Уилфрид (1:2)
Форстер Фрейзер  Уокер-Питерс Кайл  Беднарек Ян   16'  Салису Мохаммед  Перро Ромен  Редмонд Натан  Уорд-Праус Джеймс  Ромеу Ориоль  Телла Нейтан   80' (Эльюнусси Мохамед (   80' Адамс Че   65' (Армстронг Стюарт (   65' Лонг Шейн   65' (Броя Армандо (   65')
Запасные: Валери Ян  Армстронг Адам  Смоллбоун Уильям  Кабальеро Вилли  Дженепо Мусса  Лянко Войнович
Гуаита Висенте  Клайн Натаниэль  Андерсен Йоаким  Гехи Марк  Уорд Джоэл   45'  Галлахер Конор  Макартур Джеймс   38'  Шлупп Джеффри   74' (Олисе Майкл (   74' Айю Джордан  Матета Жан-Филипп   16'   64' (Заха Уилфрид (   64' Эзе Эберечи   84' (Хьюз Уилл (   84')
Запасные: Томкинс Джеймс  Куйяте Шейку  Бентеке Кристиан  Митчелл Тайрик  Батлэнд Джек  Эдуар Одсонн
 30 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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окончен Ньюкасл 0:1 Ливерпуль 7.80 4.70 1.40
окончен Вулверхэмптон 0:3 Брайтон 2.70 3.15 2.80
окончен Астон Вилла 2:0 Норвич 1.40 4.70 8.50
окончен Уотфорд 1:2 Бёрнли 2.65 3.30 2.70
окончен Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас 2.50 3.30 2.85
Идет 12 минута Лидс 0:0 Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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