​Где смотреть матч «Вулверхэмптон» - «Брайтон» онлайн

В одном из субботних матчей 35-го тура чемпионата Англии будут играть «Вулверхэмптон» и «Брайтон».

Поединок стартует в 17:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Несмотря на два подряд поражения, «Вулверхэмптон» по-прежнему относится к числу борцов за место в еврокубках на следующий сезон. В субботу «волков» ждёт поединок против «Брайтона». «Чайки» комфортно ощущают себя в районе экватора турнирной таблицы и могут позволить себе получать удовольствие от футбола.