Джеррард доволен победой над «Норвичем» и сожалеет, что клуб покинет АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал результат матча с «Норвичем», который закончился со счетом 2:0 в пользу бирмингемского клуба.

«В прошлых играх мы иногда играли лучше, но не могли победить. Сегодня местами была хорошая игра. Доволен победой с сухим счетом», - сказал Джеррард.

Победа Джеррарда обернулась поражением для наставника «Норвича» Дина Смита. Его клуб проиграл борьбу за выживание в АПЛ.

«Дин хороший тренер. Он расстроен, мы расстроены, и я уверен, что болельщики тоже», - прокомментировал эту ситуацию Джеррард.

«Норвич» после этой игры лишился математических шансов выбраться из зоны выбывания. Команда занимает последнее, 18-е место в АПЛ.