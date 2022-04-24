«Астон Вилла» претендует на защитника сборной Хорватии

Центральный защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар стал предметом интереса английской «Астон Виллы».

Главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард посетил недавний матч «Марселя» против «Нанта» в чемпионате Франции, чтобы посмотреть на нескольких интересующих его игроков. Среди таковых, как утверждает Football Insider, был защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар. Ожидается, что летом «Вилла» предпримет попытку приобретения хорвата.

25-летний центрбек связан с «Марселем» контрактом до следующего лета. Он мог оказаться в Англии ещё в январе нынешнего года, но его переход в лондонский «Вест Хэм» сорвался.