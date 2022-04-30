«Норвич» повторил антирекорд АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Норвич» сыграл в гостях с «Астон Виллой», уступив со счетом 0:2. Это поражение для «канареек» означает, что они лишились даже теоретических шансов на сохранение прописки в высшей лиге английского футбола.

Таким образом, «Норвич» вылетает уже в четвертый раз кряду сразу после того, как команда возвращается в высшую лигу. Такое с «канарейками» за последнее десятилетие случалось в сезонах 2013/2014, 2015/2016, 2019/2020, 2021/2022. Ранее четыре раза кряду вылетал из высшей лиги «Кристал Пэлас» - сезоны 1992/1993, 1994/1995, 1997/1998 и 2004/2005.