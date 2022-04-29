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Янг: «Сказал агенту, что могу выступать до 40 лет»

29 Апреля 2022 • 11:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Норвич
1.40 4.80 8.00
30.04 17:00

36-летний защитник «Астон Виллы» Эшли Янг высказался на тему возможного завершения игровой карьеры.

Англичанин отметил, что отлично себя чувствует и не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Единственное, что может доставить ему неудобства в столь зрелом футбольном возрасте, это более длительное восстановление.  

«Я нахожусь в хорошей форме и не сбавляю темпа ни на минуту. На днях сказал агенту, что вполне могу выступать и до 40 лет», — приводит слова Янга Birmingham Live.

В текущем сезоне Янг провёл за бирмингемскую команду 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт бывшего игрока сборной Англии в «Астон Виллой» истекает летом нынешнего года. Ранее он защищал цвета «Интера» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Эшли Янг Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА НОРВИЧ
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