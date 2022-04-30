​Где смотреть матч «Астон Вилла» - «Норвич» онлайн

В 35-м туре Английской премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Норвич».

Поединок на «Вилла Парк» стартует в 17:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Астон Вилла» всего на восемь очков опережает зону вылета. Бирмингемцам нужно набирать очки, а они не побеждали в Премьер-лиге с 10 марта. Прервать серию «вилланы» постараются в субботу, когда к ним в гости пожалует «Норвич». «Канарейки» замыкают турнирную таблицу и практически не имеют шансов спастись.