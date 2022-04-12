Лукман похвалил партнёров за игру против «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Лестера» Адемола Лукман похвалил партнеров по команде за игру против «Кристал Пэлас» в минувшем туре АПЛ, которая закончилась со счетом 2:1 в пользу «Лестера».

«Это было очень сильное выступление против сильной команды. От нас исходило единство. Я думаю, что мы упорно боролись, особенно в первом тайме, и я чувствую, что мы намного больше доминировали», - сказал Лукман в интервью Leicester City TV.

Он также выделил выступление своего одноклубника Дьюсбери-Холла.

«Он потрясающий игрок. Его энергия, его упорство — это то, что нам нужно, и он очень ценен для команды, не только как игрок, но и как человек. Он классный парень», - сказал Лукман.